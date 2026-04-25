Экс‑капитан московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что «Краснодар» одержит победу в матче с махачкалинским «Динамо» в 27‑м туре РПЛ.

«Моментами "Краснодар" показывал хороший футбол со "Спартаком". Когда команда проигрывает, она обязана перестраивать игру, сравнивать счёт и выигрывать. Тем более когда ты бьёшься за чемпионство. Как вы это делаете — зависит от команды и тренера. Им это сделать удалось. Местами они были сильнее "Спартака" и показывали хороший футбол.

Не думаю, что в Краснодаре они оступятся. Махачкалинское "Динамо" — очень хорошая команда у себя дома, очень неуступчивая и неприятная для всех. На выезде у них не идёт игра, не получается дать результат. "Краснодар" должен их обыгрывать дома. Не думаю, что они потеряют очки в этом матче», — сказал Кузнецов «Матч ТВ».

Матч пройдёт на поле «Краснодара» 26 апреля в 17:00 (мск). Пока команда Мурада Мусаева с 57 очками лидирует в чемпионате, дагестанский клуб занимает 12‑ю позицию, имея в активе 24 очка.