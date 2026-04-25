«Хайденхайм» одолел «Санкт-Паули» (2:0) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
У хозяев голы записали на свой счет Буду Зивзивадзе на 3-й минуте и Эрен Динкчи на 82-й минуте.
Результат матча
ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце2:0Санкт-ПаулиГамбург
1:0 Буду Зивзивадзе 3' 2:0 Эрен Динкчи 82'
Хайденхайм: Диант Рамай, Марнон Буш, Патрик Майнка, Йонас Фёренбах, Ян Шёппнер, Никлас Дорш (Юлиан Нийус 85'), Адриан Бек (Лука Кербер 56'), Эрен Динкчи (Арийон Ибрахимович 90'), Марвин Пирингер (Штефан Шиммер 90'), Буду Зивзивадзе, Hennes Behrens
Санкт-Паули: Никола Васильев, Аркадиуш Пырка, Манолис Салиакас (Абдули Сисей 64'), Карол Метс, Хауке Валь, Джоэл Чима Фудзит (Эрик Смит 46'), Данель Синани (Коннор Меткалф 88'), Джексон Ирвайн, Матиас Расмуссен (Мартин Каарс 46'), Андреа Унтонджи (Ларс Рицка 64'), Tomoya Ando
Жёлтая карточка: Мартин Каарс 76' (Санкт-Паули)
«Хайденхайм» располагается на последней 18-й позиции в таблице Бундеслиги с 22 очками в активе. «Санкт-Паули» — на 16-й строчке с 26-ю баллами.