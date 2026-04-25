«Хайденхайм» одолел «Санкт-Паули» (2:0) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

У хозяев голы записали на свой счет Буду Зивзивадзе на 3-й минуте и Эрен Динкчи на 82-й минуте.

Результат матча Хайденхайм Хайденхайм-на-Бренце 2:0 Санкт-Паули Гамбург 1:0 Буду Зивзивадзе 3' 2:0 Эрен Динкчи 82' Хайденхайм: Диант Рамай, Марнон Буш, Патрик Майнка, Йонас Фёренбах, Ян Шёппнер, Никлас Дорш ( Юлиан Нийус 85' ), Адриан Бек ( Лука Кербер 56' ), Эрен Динкчи ( Арийон Ибрахимович 90' ), Марвин Пирингер ( Штефан Шиммер 90' ), Буду Зивзивадзе, Hennes Behrens Санкт-Паули: Никола Васильев, Аркадиуш Пырка, Манолис Салиакас ( Абдули Сисей 64' ), Карол Метс, Хауке Валь, Джоэл Чима Фудзит ( Эрик Смит 46' ), Данель Синани ( Коннор Меткалф 88' ), Джексон Ирвайн, Матиас Расмуссен ( Мартин Каарс 46' ), Андреа Унтонджи ( Ларс Рицка 64' ), Tomoya Ando Жёлтая карточка: Мартин Каарс 76' (Санкт-Паули)

Статистика матча 5 Удары в створ 2 3 Удары мимо 6 45 Владение мячом 55 6 Угловые удары 6 1 Офсайды 3 7 Фолы 6

«Хайденхайм» располагается на последней 18-й позиции в таблице Бундеслиги с 22 очками в активе. «Санкт-Паули» — на 16-й строчке с 26-ю баллами.