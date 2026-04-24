25 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хайденхайм — Санкт-Паули с коэффициентом для ставки за 3.00.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Баденцы» откровенно стоят на вылет. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Хайденхайм» на 7 очков отстает от переходной 16 позиции. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баденцы» уступили «Фрайбургу» (1:2).
До того команда уверенно переиграла «Унион» (3:1). А вот поединок с «Боруссией» М завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Хайденхайм» разжился лишь одной победой. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Баденцы» нынче выглядят неубедительно. Команде крайне натужно даются победы.
Причем «Хайденхайм» традиционно неудачно противостоит «пиратам». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Пираты» бьются за сохранение места в элите. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Санкт-Паули» на 2 очка опережает зону прямого вылета. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» не сумели обыграть «Кельн» (1:1).
До того команда по всем статьям уступила «Баварии» (0:5). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Унионом» (1:1).
При этом «Санкт-Паули» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Пираты» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже без малого 2 месяца.
При этом «Санкт-Паули» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Зато «Хайденхайм» команда одолела в двух последних очных поединках.
«Пиратам» явно недостает пресловутой монолитности. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хайденхайм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.
Прогноз: «Баденцам» крайне натужно даются победы, да и «пираты» явно способны прибавить.
Ставка: Победа «Санкт-Паули» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Хайденхайм» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Санкт-Паули» одолел «баденцев» в 2 последних очных поединках
- «Хайденхайм» дома набирает в среднем один балл за матч
- «Баденцы» добыли всего 4 победы в чемпионате
- «Пираты» в гостях в среднем набирают менее одного пункта за матч