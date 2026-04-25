В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на выезде одолел «Гамбург» со счетом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметились Фисник Асллани на 18-й минуте и Тим Лемперле на 45-й минуте.

Результат матча

0:1 Фисник Аслани 19' 1:1 Роберт Глатцель 34' пен. 1:2 Тим Лемперте 45'

Гамбург: Даниэл Фернандеш, Джордан Торунарига, Варме Омари ( Райан Филипп 88' ), Вильям Микельбренсис ( Альберт Самби Локонга 75' ), Николас Капальдо, Николай Ремберг, Альберт Грёнбек ( Дэмион Даунс 88' ), Фабиу Виейра, Бейкери Джатта ( Георгий Гочолеишвили 75' ), Роберт Глатцель ( Otto Stange 64' ), Рансфорд Кёнигсдёрффер

Хоффенхайм: Оливер Бауман, Владимир Цоуфаль, Альбиан Хайдари, Озан Кабак, Робин Гранач ( Бернардо 46' ), Ваутер Бюргер, Леон Авдуллаху, Тим Лемперте ( Коул Кэмпбелл 86' ), Андрей Крамарич ( Александер Прасс 75' ), Фисник Аслани ( Гриша Прёмель 64' ), Базумана Туре ( Макс Мёрштедт 86' )

Жёлтые карточки: Николай Ремберг 50' — Робин Гранач 8', Оливер Бауман 32', Гриша Прёмель 68', Ваутер Бюргер 71'