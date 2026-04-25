В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на выезде одолел «Гамбург» со счетом 2:1.
В составе победителей точными ударами отметились Фисник Асллани на 18-й минуте и Тим Лемперле на 45-й минуте.
Результат матча
0:1 Фисник Аслани 19' 1:1 Роберт Глатцель 34' пен. 1:2 Тим Лемперте 45'
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Джордан Торунарига, Варме Омари (Райан Филипп 88'), Вильям Микельбренсис (Альберт Самби Локонга 75'), Николас Капальдо, Николай Ремберг, Альберт Грёнбек (Дэмион Даунс 88'), Фабиу Виейра, Бейкери Джатта (Георгий Гочолеишвили 75'), Роберт Глатцель (Otto Stange 64'), Рансфорд Кёнигсдёрффер
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Владимир Цоуфаль, Альбиан Хайдари, Озан Кабак, Робин Гранач (Бернардо 46'), Ваутер Бюргер, Леон Авдуллаху, Тим Лемперте (Коул Кэмпбелл 86'), Андрей Крамарич (Александер Прасс 75'), Фисник Аслани (Гриша Прёмель 64'), Базумана Туре (Макс Мёрштедт 86')
Жёлтые карточки: Николай Ремберг 50' — Робин Гранач 8', Оливер Бауман 32', Гриша Прёмель 68', Ваутер Бюргер 71'
«Хоффехайм» набрал 57 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с 31 баллом идет 14-м.