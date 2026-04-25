«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол «канониры» забили на 9-й минуте благодаря точному удару Эберечи Эзе.
Результат матча
АрсеналЛондон1:0НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
1:0 Эберечи Эзе 9'
Арсенал: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье, Мартин Эдегор, Мартин Субименди (Майлс Льюис-Скелли 81'), Деклан Райс, Кай Хаверц (Виктор Дьёкереш 34'), Эберечи Эзе (Габриэл Мартинелли 53'), Чуквунонсо Мадуэке (Букайо Сака 81')
Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Малик Тшау, Джейкоб Рэмси, Джейкоб Мёрфи (Йоан Висса 66'), Джозеф Уиллок (Энтони Эланга 86'), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс (Ник Вольтемаде 75'), Льюис Майли, Уильям Осула (Харви Льюис Барнс 66')
Жёлтые карточки: Габриэл Мартинелли 71', Деклан Райс 86' — Дэниел Бёрн 57', Ник Поуп 74'
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 73 очками в активе, опережая «Манчестер Сити» на 3 пункта и имея на одну игру больше. «Ньюкасл» — на 14-й строчке с 42 баллами.