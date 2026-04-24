«Штутгарт» одержал победу над «Фрайбургом» (2:1 ДВ) в матче 1/2 финала Кубка Германии.
В основное время матча команды обменялись голами. У гостей единственный гол забил Максимилиан Эггештайн на 28-й минуте.
В составе «Штутгарта» отличился Дениз Ундав на 70-й минуте.
Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказался «Штутгарт». Победный гол на счету Тьягу Томаша на 120-й минуте.
Результат матча
ШтутгартШтутгарт2:1ФрайбургФрайбург
0:1 Максимилиан Эггештайн 28' 1:1 Дениз Ундав 70' 2:1 Тьягу Томаш 120'
Штутгарт: Александр Нюбель, Рамон Хендрикс (Лука Жакес 98'), Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт, Джейми Левелинг, Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Крис Фюрих (Бадредин Буанани 118'), Николас Нартей (Билаль эль-Ханнус 63'), Дениз Ундав (Йоша Вагноман 119'), Эрмедин Демирович (Тьягу Томаш 91')
Фрайбург: Флориан Мюллер, Ян-Никлас Бесте (Лукас Кюблер 102'), Жорди Макенго (Кристиан Гюнтер 102'), Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Филипп Треу (Бруно Огбус 113'), Винченцо Грифо (Дерри Шерхант 71'), Юито Судзуки, Иоганн Манзамби, Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович (Лукас Хёлер 84')
Жёлтые карточки: Николас Нартей 15', Джейми Левелинг 17', Рамон Хендрикс 95', Тьягу Томаш 120+1' — Жорди Макенго 13', Иоганн Манзамби 17', Винченцо Грифо 56', Игор Матанович 74', Лукас Хёлер 94'
После этого противостояния «Штутгарт» пробился в финал Кубка Германии, где сыграет против «Баварии». «Фрайбург» завершил свое выступление на турнире.