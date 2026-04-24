После этого противостояния «Штутгарт» пробился в финал Кубка Германии, где сыграет против «Баварии». «Фрайбург» завершил свое выступление на турнире.

Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказался «Штутгарт». Победный гол на счету Тьягу Томаша на 120-й минуте.

В составе «Штутгарта» отличился Дениз Ундав на 70-й минуте.

В основное время матча команды обменялись голами. У гостей единственный гол забил Максимилиан Эггештайн на 28-й минуте.

«Штутгарт» одержал победу над «Фрайбургом» (2:1 ДВ) в матче 1/2 финала Кубка Германии.

