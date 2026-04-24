Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин оценил выступления ЦСКА после зимнего перерыва. По словам специалиста, армейскую команду как будто подменили.

Юрий Семин globallookpress.com

«До Нового года мы хвалили ЦСКА. А что случилось потом? Команду как будто подменили. Какова судьба Челестини? Ей распоряжаюсь не я, а руководители клуба. Есть еще четыре матча. Если смогут выиграть все, думаю, исход будет положительным для него. Тренерскую профессию определяет результат. Наверное, тренер совершил ошибки зимой. Долгая подготовка дается не каждому.

Важны и взаимоотношения с игроками — они должны соответствовать интересам клуба, а ситуация с Мойзесом была очень спорная. Характер таких игроков надо учитывать. Это очень тонкая работа. От великолепного результата до неудачного всего пару игр. Сейчас смотришь, например, на "Реал" и видишь, что команда от выдающегося результата пришла к отсутствию титулов. Значит были совершены большие ошибки», — сказал Семин «СЭ».

В таблице РПЛ ЦСКА находится на шестой строчке, набрав 44 очка в 26 играх.