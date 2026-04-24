Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что министр спорта РФ Михаил Дегтярёв принял во внимание все доводы российских клубов относительно нового лимита на легионеров.

Сегодня, 24 апреля, на встрече Дегтярёва с руководством РФС, РПЛ и клубами РПЛ был подписан приказ об изменении лимита на легионеров, вступающий в силу с нового сезона, — по схеме «12+7». Сейчас его формат — «13+8».

«РФС и РПЛ получили проект приказа министерства. Позиция лиги и РФС будет сформирована и направлена в министерство. Обсуждали вопросы, связанные с развитием системы соревнований в футболе, роль детско‑юношеского футбола, что необходимо для улучшения качества подготовки футболистов. Мы свои предложения не раз направляли. У нас есть формат как двустороннее соглашение, которое подписывали каждый год.

Что касается проекта приказа и подхода к формату "12+7", то мы совместно озвучиваем основные выводы, которые были за последние 15–20 лет. Говорили о том, что необходимо очень внимательно проводить анализ всех последствий, какое влияние будет оказано на уровень футбола, турнирное положение клубов, рейтинг команд. Все доводы от клубов мы высказали, и они министром были услышаны. Было дано поручение ответственным все эти доводы взять в работу.

Министр подписал приказ, есть процедура дальнейшей регистрации. Договорились, что будем встречаться не реже, чем раз в год. Любое дальнейшее обсуждение лимита нужно проводить только после анализа влияния предыдущего формата. Приказ вневременной. Дегтярев практически год анализировал позицию, которую высказывали представители клубов, — цитирует Митрофанова "Матч ТВ".