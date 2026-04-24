Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас отреагировал на слухи о возможном продолжении карьеры в «Челси».

«Мне нечего сказать по этому поводу. Было бы глупо сейчас об этом думать. Я даже не видел никаких высказываний по этому поводу от нашего президента.

Верю, что продолжу свою карьеру в качестве главного тренера "Комо", — приводит слова Фабрегаса журналист Фабрицио Романо на своей странице в соц. сети.

Ранее Владелец "Комо" Мирван Суварсо заявил, что не станет удерживать главного тренера, если его позовут в "Челси".