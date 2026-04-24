Владелец «Комо» Мирван Суварсо сообщил, что не станет насильно удерживать главного тренера Сеска Фабрегаса, если тот захочет уйти и перейти в «Челси».

«Если это его осчастливит, то ему решать, — сказал Суварсо. — Хочется, чтобы твои сотрудники оставались с тобой как можно дольше, но, в конечном счёте, мы не его владельцы: он волен идти в "Челси", если пожелает».

Фабрегас в случае ухода сохранит миноритарную долю в «Комо» — если только не перейдёт в другой итальянский клуб«, — отметил президент "Комо" в беседе с изданием City AM.

Испанский специалист уже третий сезон руководит "Комо", вывел команду из Серии B и сейчас борется с ней за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.