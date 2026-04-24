Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мыслями о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Вытащил ли чемпионство для команды в прошлом году после отбитого пенальти в матче с махачкалинским "Динамо"? Не я вытащил чемпионство, его вытащила вся команда.

Может ли следующий матч с "Динамо" тоже стать переломным? Сейчас все матчи переломные. Осталось четыре финала, будем биться», — цитирует Агкацева «Матч ТВ».

После 26 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 57 очков. «Краснодар» в следующем туре примет на своем поле махачкалинское «Динамо» 26 апреля.