У вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля есть риск серьёзной травмы, которая может выбить его на долгий срок.

По данным издания ESPN, у 18‑летнего испанца есть вероятность разрыва подколенного сухожилия. Степень тяжести разрыва и продолжительность периода, который Ямаль может пропустить, будут подтверждены с помощью сканирования 23 апреля.

В игре 33‑го тура Примеры с «Сельтой» (1:0) Ямаль в конце первого тайма, после реализованного 11‑метрового, захромал, лёг на газон и держался за бедро. Затем он покинул поле и был заменён.

По данным других источников, у Ямаля — растяжение задней поверхности бедра.

Если подтвердится худший диагноз с разрывом подколенного сухожилия, то вундеркинд рискует пропустить не только остаток сезона, но и чемпионат мира 2026 года.

В этом сезоне вингер провёл 45 матчей, забил в них 24 гола и сделал 18 ассистов.