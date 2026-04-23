Хорватский тренер Эдин Терзич со следующего сезона возглавит «Атлетик», об этом сообщает Deia.

По информации источника, специалист подписал предварительное соглашение несколько недель назад. Официальное объявление о его назначении ожидается к концу сезона.

Он сменит на данной должности работающего в баскском клубе Эрнесто Вальверде, который уйдет из «Атлетика» по окончанию текущего сезона

Терзич дважды возглавлял «Боруссию» — с 2020 по 2021 год, а также с 2022-го по 2024-й. Под его руководством дортмундцы выиграли Кубок Германии в сезоне-2020/2021 и вышли в финал Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024.