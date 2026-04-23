Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился эмоциями после того, как его команда прошла «Аталанту» в полуфинале Кубка Италии.

«Орлы» одержали победу в серии пенальти (2:2, 1:1, 2:1 — серия пенальти). Соперником «Лацио» в финале станет «Интер».

«Ответный матч был чрезвычайно сложным — кубковое противостояние с сильной командой на стадионе, где большинству европейских команд трудно играть.

Это было великое путешествие для нас. Мы выбили обоих финалистов прошлого сезона — "Милан" и "Болонью", а затем такого замечательного соперника, как "Аталанта". Это был трудный, сложный сезон, и мы достигли этого удовлетворения — выхода в финал.

У нас была проблема на протяжении всего сезона: нам трудно забивать голы. Команда стала надежной, и с ней трудно играть, но нам непросто отправлять мяч в сетку ворот соперника.

Мотта потрясающе отражает пенальти. Он отбил четыре из пяти ударов в серии пенальти, плюс один в Серии А против "Болоньи", так что это пять из шести в футболке "Лацио". У Мотты есть потенциал для улучшения, особенно в игре ногами. Он должен иметь в своем сознании желание постоянно совершенствоваться», — цитирует Сарри Sport Mediaset.