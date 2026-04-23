Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино ответил на вопрос о возможном возвращении в «Тоттенхэм».

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«Почему бы и не вернуться в "Тоттенхэм"? Конечно, если будут подходящие условия. "Тоттенхэм" для меня как второй дом. Мы разделяем ценности этого клуба и его болельщиков.

Сейчас главное — насладиться участием в чемпионате мира. А так, я всегда говорил, что был так близок к победе в АПЛ и Лиге чемпионов, что хотел бы попробовать выиграть их еще раз. Я хотел бы стать частью проекта, в котором стремятся победить в обоих этих турнирах», — приводит слова Почеттино Four Four Two.

Совсем недавно «Тоттенхэм» возглавил Роберто Де Дзерби. Команда располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ и борется за выживание в лиге.

Ранее Почеттино работал в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год.