Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игру своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Очень сложный матч, малая обойма футболистов. Тяжёлый график, постоянно кто-то выпадает. В первом тайме ничего не получилось, проваливались в прессинге. "Спартак" отличная команда, поставленная игра. Хорошо, что ушли на перерыв 1:1.

В перерыве сделали коррективы, во втором тайме сыграли лучше. Нашли два момента, один не забили, второй забили. Дальше тоже сложная игра с Махачкалой», — передает слова Мусаева Чемпионат.

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 57-ю очками в активе. В следующем поединке «быки» сыграют против махачкалинского «Динамо» 26-го апреля.