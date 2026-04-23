Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игру своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» globallookpress.com

«Очень сложный матч, малая обойма футболистов.  Тяжёлый график, постоянно кто-то выпадает.  В первом тайме ничего не получилось, проваливались в прессинге. "Спартак" отличная команда, поставленная игра.  Хорошо, что ушли на перерыв 1:1.

В перерыве сделали коррективы, во втором тайме сыграли лучше.  Нашли два момента, один не забили, второй забили.  Дальше тоже сложная игра с Махачкалой», — передает слова Мусаева Чемпионат.

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 57-ю очками в активе.  В следующем поединке «быки» сыграют против махачкалинского «Динамо» 26-го апреля.