Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящей игре «красно-белых» против «Краснодара» в рамках 26-го тура РПЛ.

«"Краснодар" фаворит. Но "Спартак" хуже играет с командами низшей половины турнирной таблицы. Более того, сейчас пришло такое время, когда тренер уже понимает и, наверное, знает поименно, как зовут футболистов, сложил для себя команду, и его какие‑то наработки видны. В "Спартаке" новый тренер, поэтому "красно‑белые" будут серьезны сегодня с "Краснодаром". В первом круге мы с Димой Губерниевым ездили в Краснодар и выходили на "Матч ТВ" до и во время матча. Там "Краснодар" выиграл в самой концовке, очень боевые.

Вообще, все игры проходят в таком накале, что чуть ли не в каждой можно удалять игроков. Какие‑то драки происходят, выяснения отношений между тренерами. Это не очень хорошо. Футбол — это зрелище, которое должно радовать зрителя. Учитывая, где находится "Краснодар", и что сегодня однозначно только две команды претендуют на золото — "быки" и "Зенит", "Краснодар" — фаворит в этой игре», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится сегодня, 23 апреля, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Москве.