«Сандерленд» планирует сохранить главного тренера Режиса Ле Бриса на следующий сезон, несмотря на его неудачные попытки вывести команду в еврокубки по итогам сезона 2025/26. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Режис Ле Брис globallookpress.com

Источник утверждает, что 50-летний тренер пользуется поддержкой руководства клуба и ему намерены доверить команду на сезон 2026/27. «Сандерленд» уже гарантировал себе участие в Премьер-лиге на следующий сезон, а шансы на попадание в еврокубки остаются математически возможными.

Ле Брис присоединился к «Сандерленду» в июле 2024 года по контракту, который действует до 30 июня 2028 года. За время его работы команда провела 88 матчей, в которых одержала 37 побед, 24 раза сыграла вничью и потерпела 27 поражений.