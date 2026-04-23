Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвёл итоги полуфинальной игры Кубка Германии против леверкузенского «Байера».

«В первом тайме мы играли очень хорошо и с высокой интенсивностью, мы ничего им не позволяли. Во втором тайме "Байер" лучше вошёл в игру. Они заставили нас защищаться глубже, но мы хорошо с этим справились. Мы наслаждаемся этим временем, потому что речь идёт о титулах, и мы по‑прежнему готовы ко всему.

Сейчас мы переключимся на "Майнц", даже несмотря на то, что уже обеспечили себе титул, а потом будем думать о "ПСЖ". У нас есть чёткий план подготовки к матчам. Я не хочу менять этот процесс, потому что все игры важны», — приводит Bayern&Germany слова Компани.

Мюнхенский клуб пробился в финал Кубка Германии впервые с 2020 года. Его соперником станет победитель пары «Штутгарт» — «Фрайбург».