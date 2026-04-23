Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что казанский «Рубин» заслуженно взял три очка в матче с московским «Динамо» в рамках 26-го тура РПЛ.

«Московское "Динамо" проиграло по делу, игра была в принципе равная, с минимальным преимуществом "Рубина" по голевым моментам. Один был классно реализован, еще два момента хороших было. У "Динамо" моментов было гораздо меньше, и "Рубин" заслуженно победил.

Игра смотрелась, была очень активная, обе команды играли в атаку, хорошо комбинировали, создавали моменты. И что самое главное, игра была чисто футбольная, практически не было фолов. Я впервые за последние туры видел игру, где ни одного мощного фола не было. Если они были, то только технические, причем их было минимальное количество. Так что игра зрелищная, хорошая. Но "Рубин" все‑таки в течение всего матча, может быть, за исключением нескольких минут во втором тайме, динамовцев переигрывал, поэтому победил заслуженно», — сказал Колосков «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Рубин» поднялся на 7-ю строчку в таблице чемпионата России, обогнав как раз бело-голубых на три очка.