Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в нынешнем сезоне.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Тот тренер или не тот — это коронка у нас.  Чуть случился сбой в результате — и уже не тот тренер.  Уже очередь стоит, кто бы занял его место.  Считаю, что Челестини надо дать работать.  Мы видим, что ЦСКА психологически надломился, когда потерял реальные шансы на какой-то серьёзный успех в РПЛ.  Команда у армейцев молодая, им нужно просто окрепнуть, а так всё есть.  Не повезло в каких-то моментах, ЦСКА потерял очки и выбыл из гонки.

Но это всего лишь чисто психологическая проблема.  Челестини надо дать работать, и всё будет хорошо.  У нас любят сразу казнить с лёту.  Говорят: "Надо убрать, давайте поставим кого-нибудь из наших, надо доверить нашим!" Это вот глупейшая история.  Поставили тренера, дайте ему возможность поработать, и всё будет в порядке», — сказал Канищев Чемпионату.

ЦСКА занимает 6-е место в таблице российской Премьер-лиги с 44 очками в активе после 25-и туров.