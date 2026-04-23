Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в нынешнем сезоне.

«Тот тренер или не тот — это коронка у нас. Чуть случился сбой в результате — и уже не тот тренер. Уже очередь стоит, кто бы занял его место. Считаю, что Челестини надо дать работать. Мы видим, что ЦСКА психологически надломился, когда потерял реальные шансы на какой-то серьёзный успех в РПЛ. Команда у армейцев молодая, им нужно просто окрепнуть, а так всё есть. Не повезло в каких-то моментах, ЦСКА потерял очки и выбыл из гонки.

Но это всего лишь чисто психологическая проблема. Челестини надо дать работать, и всё будет хорошо. У нас любят сразу казнить с лёту. Говорят: "Надо убрать, давайте поставим кого-нибудь из наших, надо доверить нашим!" Это вот глупейшая история. Поставили тренера, дайте ему возможность поработать, и всё будет в порядке», — сказал Канищев Чемпионату.

ЦСКА занимает 6-е место в таблице российской Премьер-лиги с 44 очками в активе после 25-и туров.