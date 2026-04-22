Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о возможном переходе нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева к «красно-белым».

«Команды начинают готовиться к новому лимиту. Выбирать особо среди наших некого. Паспорт Воробьева влияет на интерес. Дальше уже смотрят скауты, главный тренер команды. Воробьеву будет уже 29 лет, возраст говорит сам за себя. Он должен был проявить себя гораздо раньше, может, в Европе поиграть. Но где он был, например, в 21 год? Воробьев — невыдающийся футболист. "Спартаку" этим игроком только заткнуть позицию нападающего — не более того», — цитирует Заварзина «Советский спорт».

В текущем сезоне на счету Воробьёва 29 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, 12 забитых мячей и семь голевых передач.