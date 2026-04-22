Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

«Плохо сыграли дома при своих болельщиков. Команде стыдно, хотелось бы извиниться за этот матч. Хотелось бы позвать в воскресенье.

Какая может быть усталость? Скажу так — без агрессии и страсти нельзя победить. С такими командами надо вгрызаться, биться за каждый мяч», — передает слова Тюкавина Чемпионат.

После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Сочи» 26-го апреля.