Агент нападающего «Ростова» Тимура Сулейманова Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе футболиста в «Балтику».

«Пока не знаком с публикацией о возможном переходе Сулейманова в "Балтику" из "Ростова". Но комментировать что-либо в любом случае будет преждевременно. Будет это "Балтика", другой клуб или вообще новый контракт с "Ростовом" — сейчас не время это обсуждать.

Что касается нового контракта Тимура с "Ростовом", здесь дело не в паузе. Эти вещи обсуждаются, и комментировать их сейчас не время. Это может помешать», — цитирует Кузьмичева «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ на счету 26-летнего Сулейманова 24 матча, в которых он смог четыре раза поразить ворота соперника.