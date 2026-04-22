Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чего ждет от матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча состоится в среду и начнется в 19:45 мск.

«Мое мнение — в "Локомотиве" случился какой‑то надлом. Вряд ли команда сейчас что‑то выиграет. Бронзовым призером, думаю, не станет. В действиях "Локомотива" в матче с "Зенитом", как мне кажется, будут присутствовать осторожность и скованность. А сине‑бело‑голубые, напротив, пойдут в атаку. Считаю "Зенит" фаворитом матча», — сказала Смородская «Матч ТВ».

«Зенит» на данный момент лидирует в РПЛ. «Локомотив» находится на третьем месте.