Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чего ждет от матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом».  Встреча состоится в среду и начнется в 19:45 мск.

Ольга Смородская

«Мое мнение — в "Локомотиве" случился какой‑то надлом.  Вряд ли команда сейчас что‑то выиграет.  Бронзовым призером, думаю, не станет.  В действиях "Локомотива" в матче с "Зенитом", как мне кажется, будут присутствовать осторожность и скованность.  А сине‑бело‑голубые, напротив, пойдут в атаку.  Считаю "Зенит" фаворитом матча», — сказала Смородская «Матч ТВ».

«Зенит» на данный момент лидирует в РПЛ.  «Локомотив» находится на третьем месте.