Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Тяжёлая и важная игра.  Не преуспели в атаке, не так много было моментов.  Плохо воспользовались стандартами.  Много фолов, карточек, эмоций.  В созидании никто не преуспел.  Поэтому результат такой.

В быстрых атаках игроки "Локомотива" грамотно фолили.  Мы выпустили игроков, которые могли обострить игру.  Но, к сожалению, победить не смогли», — передает слова Семака Чемпионат.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 56-ю очками в активе.  В следующем поединке команда встретится с «Ахматом» 26-го апреля.