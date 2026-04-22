Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Тяжёлая и важная игра. Не преуспели в атаке, не так много было моментов. Плохо воспользовались стандартами. Много фолов, карточек, эмоций. В созидании никто не преуспел. Поэтому результат такой.

В быстрых атаках игроки "Локомотива" грамотно фолили. Мы выпустили игроков, которые могли обострить игру. Но, к сожалению, победить не смогли», — передает слова Семака Чемпионат.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 56-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Ахматом» 26-го апреля.