«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

Фрагмент матча t.me/fczenit

За весь матч «сине-бело-голубые» нанесли один удар в створ ворот и подали 3 угловых. «Локомотив» нанес 4 удара по воротам и совершил 12 фолов.

Результат матча Локомотив Москва 0:0 Зенит Санкт-Петербург Локомотив: Лукас Фассон, Mitryushkin, Silyanov, Morozov, Montes, Prutsev, Karpukas, Bakaev, Batrakov, Rudenko, Vorobyev Зенит: Нино, Вендел, Луис Энрике, Педриньо, Adamov, Drkusic, Diveev, Santos, Barrios, Glushenkov, Sobolev Жёлтая карточка: Вендел 72' (Зенит)

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 56-ю очками в активе. «Локомотив» — на 3-й позиции с 49-ю баллами.