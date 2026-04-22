«Реал» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 33-го тура Ла Лиги — 2:1.
Килиан Мбаппе открыл счет на 30-й минуте. Винисиус Джуниор удвоил преимущество «сливочных» на 50-й минуте игры. Тони Мартинес в компенсированное время отыграл один мяч, но на большее гостей не хватило.
Результат матча
Реал МадридМадрид2:0АлавесВитория
1:0 Килиан Мбаппе 30' 2:0 Винисиус Жуниор 50'
Реал Мадрид: Андрей Лунин, Эдер Милитао (Антонио Рюдигер 45'), Трент Александер-Арнольд (Даниэль Карвахаль 63'), Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми (Эдуардо Камавинга 63'), Джуд Беллингхэм (Браим Диас 58'), Арда Гюлер (Франко Мастантуоно 58'), Дин Хейзен, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Alvaro Fernandez Carreras
Алавес: Антонио Сивера, Юссеф Энрикес, Виктор Парада, Факундо Теналья, Хонни Отто, Хон Гуриди (Карлос Аленья 58'), Денис Суарес (Пабло Ибаньес 58'), Антонио Бланко (Андер Гевара 75'), Лукас Бое (Ibrahim Diabate 66'), Тони Мартинес, Angel Perez
Жёлтая карточка: Орельен Чуаэми 35' (Реал Мадрид)
«Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в Ла Лиге, «Алавес» с 33 баллами остался на 17-й строчке в турнирной таблице.