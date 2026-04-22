«Реал» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 33-го тура Ла Лиги — 2:1.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Килиан Мбаппе открыл счет на 30-й минуте. Винисиус Джуниор удвоил преимущество «сливочных» на 50-й минуте игры. Тони Мартинес в компенсированное время отыграл один мяч, но на большее гостей не хватило.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 2:0 Алавес Витория 1:0 Килиан Мбаппе 30' 2:0 Винисиус Жуниор 50' Реал Мадрид: Андрей Лунин, Эдер Милитао ( Антонио Рюдигер 45' ), Трент Александер-Арнольд ( Даниэль Карвахаль 63' ), Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми ( Эдуардо Камавинга 63' ), Джуд Беллингхэм ( Браим Диас 58' ), Арда Гюлер ( Франко Мастантуоно 58' ), Дин Хейзен, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Alvaro Fernandez Carreras Алавес: Антонио Сивера, Юссеф Энрикес, Виктор Парада, Факундо Теналья, Хонни Отто, Хон Гуриди ( Карлос Аленья 58' ), Денис Суарес ( Пабло Ибаньес 58' ), Антонио Бланко ( Андер Гевара 75' ), Лукас Бое ( Ibrahim Diabate 66' ), Тони Мартинес, Angel Perez Жёлтая карточка: Орельен Чуаэми 35' (Реал Мадрид)

Статистика матча 8 Удары в створ 2 7 Удары мимо 3 64 Владение мячом 36 9 Угловые удары 2 3 Офсайды 1 8 Фолы 9

«Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в Ла Лиге, «Алавес» с 33 баллами остался на 17-й строчке в турнирной таблице.