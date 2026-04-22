Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает AS.

Стало известно, что представители Моуринью уже связались с руководством «Реала». «Сливочные» осведомлены о том, что у португальца есть пункт о расторжении контракта с «Бенфикой».

Сам Моуринью готов вернуться в «Реал». Португалец уже работал главным тренером «королевского» клуба, выиграв Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс может возглавить «Реал» по окончанию текущего сезона.