Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс может возглавить «Реал» по окончанию текущего сезона, сообщает Bild.

Себастьян Хенесс globallookpress.com

По информации источника, немецкий тренер стал главным претендентом на этот пост, так как его стиль игры и успехи в клубе из Швабии впечатлили руководство «сливочных». Утверждается, что мадридцы ищут нового тренера из-за вылета из Лиги чемпионов и практически проигранной гонки за чемпионство в Испании «Барселоне».

Хенесс возглавляет «Штутгарт» с 2023 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Германии в сезоне-2024/2025.