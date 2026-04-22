Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс может возглавить «Реал» по окончанию текущего сезона, сообщает Bild.
По информации источника, немецкий тренер стал главным претендентом на этот пост, так как его стиль игры и успехи в клубе из Швабии впечатлили руководство «сливочных». Утверждается, что мадридцы ищут нового тренера из-за вылета из Лиги чемпионов и практически проигранной гонки за чемпионство в Испании «Барселоне».
Хенесс возглавляет «Штутгарт» с 2023 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Германии в сезоне-2024/2025.