Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы «Зенита» на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Маловероятно, что "Зенит" упустит чемпионство. Здесь же речь не только о "Зените". У них нет никаких проблем с кадрами. В этом плане у "Краснодара" всё гораздо сложнее. Мы видим, что по ходу матча просто некому выходить на поле и помогать команде. Если в прошлом году у "Краснодара" получилось доехать такой обоймой, то сейчас вряд ли», — цитирует Мора «Чемпионат».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 баллов за 25 встреч.