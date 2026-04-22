Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы «Зенита» на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

Максим Глушенков и Вендел

«Маловероятно, что "Зенит" упустит чемпионство.  Здесь же речь не только о "Зените".  У них нет никаких проблем с кадрами.  В этом плане у "Краснодара" всё гораздо сложнее.  Мы видим, что по ходу матча просто некому выходить на поле и помогать команде.  Если в прошлом году у "Краснодара" получилось доехать такой обоймой, то сейчас вряд ли», — цитирует Мора «Чемпионат».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 баллов за 25 встреч.