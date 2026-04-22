Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс отметил, не жалеет ли он он том, что перешел в стан красно-белых перед отстранением российских клубов от еврокубков в конце февраля 2022 года.

До переезда в Россию Мартинс выступал за «Янг Бойз».

«Я не могу повлиять на политику. Условия изменились, но я остаюсь верен своему решению. Как уже сказал, ценю уважение, которое ко мне проявляют в России.

"Спартак" выступает в сильной лиге. Не вижу смысла покидать ее только ради матчей в еврокубках. Играю за большой клуб, который просто обожают в каждом городе страны. Горжусь быть его частью», — цитирует Мартинса сайт красно-белых.