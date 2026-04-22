Форвард «Челси» Эстеван, вероятно, не сыграет на чемпионате мира 2026-го года из-за травмы. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, что Эстеван получил травму в матче 33-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Врачи диагностировали повреждение задней поверхности бедра четвёртой степени.

Бразилец может пропустить от 3-х до 6-и месяцев из-за травмы. Это означает, что Эстеван пропустит мундиаль в этом году.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Челси» 33 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.