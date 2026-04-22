Наставник миланского «Интера» Кристиан Киву высказался о победе команды в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с «Комо» (3:2).

«Это случилось благодаря работе всей команды, в которой игроки с первого дня ставят себя на службу команде и всегда показывают себя с лучшей стороны, когда выходят на поле.

Сегодня запасные игроки оказали нам огромную помощь и сыграли решающую роль. Это работа команды, которая обладает безумным желанием бороться до самого конца.

Мы знали, что такое "Комо". Мы смогли забить им так много голов, потому что у моих ребят есть желание и гордость. Дважды обыграть "Комо" за 10 дней — это под силу только сумасшедшему "Интеру". Мы заслужили шанс мечтать об этом, и мы можем достичь наших целей в чемпионате и Кубке Италии», — цитирует Киву сайт Джанлуки Ди Марцио.

Миланский клуб сыграет в финале либо с «Аталантой», либо с «Лацио».