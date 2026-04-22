Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал свист болельщиков в адрес бразильского нападающего Винисиуса Жуниора в матче 33-го тура Примеры с «Алавесом» (2:1).

«Почему "Бернабеу" освистал Винисиуса? Я не думаю, что освистывали его все болельщики "Бернабеу" или что его освистывали постоянно. Такое случается время от времени, я и сам с этим сталкивался. Вини сыграл очень хорошо», — цитирует Арбелоа пресс-служба мадридского клуба.

После 32-х игр мадридский «Реал» набрал 73 очка. Столичная команда идет второй в таблице Примеры.