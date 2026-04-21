Экс-игрок «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на слухи о возможном уходе форварда железнодорожников Дмитрия Воробьёва и хавбека Артёма Карпукаса.

«Сейчас ни в коем случае нельзя никого отпускать. Надо наоборот покупать. Очень плохо, если уйдут Воробьёв и Карпукас. "Локомотив" просто так никого не отпускает. У нас есть хорошая молодёжь. Без Воробьёва сейчас будет тяжело. Сейчас он из лидеров нападения, поэтому очень плохо, если он уйдёт.

Карпукаса можно заменить — есть молодые ребята. На его позиции может сыграть и защитник, а в нападении будут большие проблемы», — сказал Джанашия «Чемпионату».

Напомним, в 26-м туре РПЛ «Локомотив» примет «Зенит».