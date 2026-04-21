Голкипер «Манчестер Сити», Джеймс Траффорд, может сменить клуб и перейти в туринский «Ювентус», сообщает Daily Mail.

Летом ожидается, что он покинет «горожан», так как нуждается в большей игровой практике. Конкуренция с Джанлуиджи Доннаруммой ограничивает его возможности выходить на поле. «Ювентус» готов заплатить за Траффорда около 20 миллионов евро. Также на вратаря претендуют «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла».

В текущем сезоне Джеймс Траффорд принял участие в 14 матчах, пропустив 10 голов и семь раз сохранив ворота в неприкосновенности. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2030 года.