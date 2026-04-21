Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал возможное продление соглашения с наставником бело-голубых Роланом Гусевым.

«В русской поговорке цыплят по осени считают, а у нас — по весне. У нас задача одна — бороться за Кубок России. Решение о продлении контракта будет принимать совет директоров, важно победить. Осталось выиграть два матча», — сказал Степашин ТАСС.

«Динамо» в финале Пути РПЛ Кубка России противостоит «Краснодар». В РПЛ московская команда идет седьмой, набрав 35 очков.