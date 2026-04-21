Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Самошникова, надеется, что футболист получит свой шанс в составе московской команды.

Илья Самошников globallookpress.com

Самошников оказался в заявке «Спартака» на матч 25‑го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1), но так и не сыграл.

Самошников не выходил на поле в официальных матчах с конца октября.

«Очень рад за Илью, что он наконец‑то вернулся в обойму. Он тяжело и усердно трудился. Мы все прекрасно понимаем, что он пропустил большой отрезок времени, а "Спартак" сейчас хорошо выглядит. Поэтому Илья ждет своего шанса, усердно работает, тренируется. Уверен, шанс у него будет и он им воспользуется.

Илья — хороший качественный футболист высокого уровня. К сожалению, его подвела травма, из‑за которой он выбыл на долгий срок. Но футбол состоит из таких моментов, поэтому мы не отчаиваемся. Илья усердно трудится и готовится к каждому матчу, чтобы получить свой шанс», — сказал Бабырь «Матч ТВ».