Наставник «Челси» Лиам Росеньор отметил, что он ощущает поддержку со стороны руководства клуба.

«Поддержку чувствую на 100%. Мы постоянно общаемся, и спортивные директора оказывают серьёзную поддержку как мне, так и всей команде. Здесь дело не в каких-то гарантиях, а в открытости. Важно понимать, где я ошибся, где команда допустила промахи и что нужно улучшить.

Честные, иногда непростые разговоры только помогают процессу. Если не признавать ошибки, прогресса не будет. Я, конечно, тоже допускал ошибки. Руководство поддерживает меня в разных аспектах, и я вижу, что игроки чувствуют наше единство и понимают, к какой цели мы идём», — цитирует специалиста The Athletic.

«Челси» находится на шестой строчке в таблице АПЛ по итогам 33-х матчей.