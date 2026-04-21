Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро по окончании сезона может сменить клуб, и многое будет зависеть от того, смогут ли удержаться «шпоры» в Премьер‑лиге.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

По данным издания Caught Offside, главным претендентом на 27‑летнего аргентинца является «Манчестер Юнайтед», готовый заплатить за него € 60–65 млн.

Также за ситуацией с центральным защитником следят мадридские «Атлетико» и «Реал».

Всего в этом сезоне Ромеро сыграл 32 матча, забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн, а его контракт действует до 2029 года.