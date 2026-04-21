Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался о потенциально возможном возобновлении футбольной карьеры.

Тони Кроос globallookpress.com

«Задумывался ли о возвращении в футбол?  Нет, честно говоря.  У меня никогда не возникало такой мысли, потому что я ушел именно так, как хотел.  Я закрыл эту страницу.

Мне всегда казалось, что невозможно завершить карьеру лучшим образом.  Потом все было бы только хуже.  Сейчас у меня другая мотивация и другие проекты.  Этот этап завершился для меня успешно, и я смог уйти счастливым, без ощущения, что можно было бы сделать что-то лучше.  Я был счастлив, и на этом все», — приводит слова Крооса As.

Напомним, что Тони Кроос объявил о завершении карьеры футболиста в 2024 году.