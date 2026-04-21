«Атлетик» на своем поле обыграл «Осасуну» в матче 33-го тура Ла Лиги — 1:0.

Горка Гурусета забил единственный гол на 19-й минуте встречи. Анте Будимир мог сравнять счет, но не реализовал пенальти на 57-й минуте. Хозяева остались в меньшинстве после второго предупреждения Микеля Яурегизара на 90+1-й минуте.

Результат матча Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна Памплона 1:0 Горка Гурусета 16' Атлетик: Унай Симон, Андони Горосабель, Йерай Альварес, Эмерик Лапорт, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета ( Ойан Сансет 65' ), Микель Хаурегисар, Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер ( Роберт Наварро 65' ), Нико Уильямс ( Алехандро Рего 65' ), Горка Гурусета Осасуна: Серхио Эррера, Хавьер Галан, Хорхе Эррандо, Флавиен Бойомо, Валентен Розье, Аймар Орос, Рубен Гарсия ( Икер Муньос 71' ), Лукас Торро ( Рауль Моро 71' ), Хон Монкайола, Анте Будимир, Виктор Муньос Жёлтые карточки: Микель Хаурегисар 10' — Аймар Орос 48'

Статистика матча 2 Удары в створ 2 3 Удары мимо 1 37 Владение мячом 63 3 Угловые удары 2 8 Фолы 7

«Атлетик» с 41 баллом поднялся на девятое место в Ла Лиге, «Осасуна» с 39 очками опустилась на 10-ю строчку в турнирной таблице.