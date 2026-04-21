«Атлетик» на своем поле обыграл «Осасуну» в матче 33-го тура Ла Лиги — 1:0.
Горка Гурусета забил единственный гол на 19-й минуте встречи. Анте Будимир мог сравнять счет, но не реализовал пенальти на 57-й минуте. Хозяева остались в меньшинстве после второго предупреждения Микеля Яурегизара на 90+1-й минуте.
Результат матча
АтлетикБильбао1:0ОсасунаПамплона
1:0 Горка Гурусета 16'
Атлетик: Унай Симон, Андони Горосабель, Йерай Альварес, Эмерик Лапорт, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Ойан Сансет 65'), Микель Хаурегисар, Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Роберт Наварро 65'), Нико Уильямс (Алехандро Рего 65'), Горка Гурусета
Осасуна: Серхио Эррера, Хавьер Галан, Хорхе Эррандо, Флавиен Бойомо, Валентен Розье, Аймар Орос, Рубен Гарсия (Икер Муньос 71'), Лукас Торро (Рауль Моро 71'), Хон Монкайола, Анте Будимир, Виктор Муньос
Жёлтые карточки: Микель Хаурегисар 10' — Аймар Орос 48'
«Атлетик» с 41 баллом поднялся на девятое место в Ла Лиге, «Осасуна» с 39 очками опустилась на 10-ю строчку в турнирной таблице.