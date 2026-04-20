Люка Шевалье, вратарь «ПСЖ», стал проявлять себя обособленно в раздевалке после того, как уступил место основного вратаря Матвею Сафонову, пишет RMC Sport.

Люка Шевалье globallookpress.com

Согласно источнику, 24-летний француз воспринимается своими товарищами по команде как замкнутый и предпочитает общаться с тренерским штабом и более опытными игроками.

Ожидается, что Сафонов будет уверенно занимать позицию основного вратаря до конца сезона. Российские болельщики и тренеры «ПСЖ» высоко ценят его, а его позитивное настроение часто отмечают в команде.

Шевалье перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Последний раз он выходил на поле 23 января в матче 19-го тура Лиги 1 против «Осера». Сафонов сыграл 20 матчей в этом сезоне во всех турнирах, 9 из которых завершил без пропущенных голов.