Комментатор Геннадий Орлов высказался про игру форварда «Зенита» Александра Соболева с махачкалинским «Динамо» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

Александр Соболев

«Соболев?  Главное, что Семак им доволен.  Нужно уважать его мнение.  Александр в ряде матчей действительно принес пользу питерцам, о чем я открыто говорил.  Но в Махачкале далеко не все у него получилось.

Идем дальше.  Луиса Энрике выключили на его правом фланге.  Он даже не пытался пройти по своей бровке, сразу же смещался в центр.  Навесов и прострелов с фланга мы от него не увидели.  Почему?  Тут надо отдать должное обороне "Динамо".

А какой сильный матч провел голкипер хозяев Давид Волк!  Шесть спасений, включая пенальти.  А вспомните момент, когда Глушенков вывалился один на один с ним по правому флангу.  Вратарь успел выставить ногу, отбил», — сказал Орлов «СЭ».

Соболев в нынешнем сезоне провел 33 встречи, забил 10 мячей и сделал три ассиста.