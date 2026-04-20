Комментатор Геннадий Орлов высказался про игру форварда «Зенита» Александра Соболева с махачкалинским «Динамо» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

«Соболев? Главное, что Семак им доволен. Нужно уважать его мнение. Александр в ряде матчей действительно принес пользу питерцам, о чем я открыто говорил. Но в Махачкале далеко не все у него получилось.

Идем дальше. Луиса Энрике выключили на его правом фланге. Он даже не пытался пройти по своей бровке, сразу же смещался в центр. Навесов и прострелов с фланга мы от него не увидели. Почему? Тут надо отдать должное обороне "Динамо".

А какой сильный матч провел голкипер хозяев Давид Волк! Шесть спасений, включая пенальти. А вспомните момент, когда Глушенков вывалился один на один с ним по правому флангу. Вратарь успел выставить ногу, отбил», — сказал Орлов «СЭ».

Соболев в нынешнем сезоне провел 33 встречи, забил 10 мячей и сделал три ассиста.