Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль поделился впечатлениями от игры аргентинца Лионеля Месси, который защищает цвета «Интер Майами».

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Лео Месси — лучший футболист всех времён. Если он и не лучший спортсмен всех времён, то уж точно входит в их число. Все уважают его за то, чего он достиг, и я надеюсь, что смогу пойти по его стопам», — приводит слова Ямаля пресс-служба премии Laureus World Sports Awards.

Напомним, что Месси с 2023 года выступает за «Интер Майами», а до этого защищал цвета «Барселоны» и «ПСЖ». Он является чемпионом мира в составе сборной Аргентины.