Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани выразил свои чувства после того, как команда завоевала 35-й титул чемпиона Германии.
«Каждая победа для меня как первая, иначе нет смысла вкладывать столько усилий. Мы продолжаем двигаться вперед. Это также вопрос настроя. Наша команда всегда показывает максимум, будь то в предсезонной подготовке или в официальных матчах. Наша уверенность в себе очень важна, это настоящий клад в футболе», — цитирует слова Компани официальный сайт клуба из Мюнхена.
«Бавария» завоевала чемпионский титул Германии, набрав 79 очков после 30 туров. Команда забила 109 мячей и пропустила 29.