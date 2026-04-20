Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани выразил свои чувства после того, как команда завоевала 35-й титул чемпиона Германии.

Венсан Компани
Венсан Компани globallookpress.com

«Каждая победа для меня как первая, иначе нет смысла вкладывать столько усилий.  Мы продолжаем двигаться вперед.  Это также вопрос настроя.  Наша команда всегда показывает максимум, будь то в предсезонной подготовке или в официальных матчах.  Наша уверенность в себе очень важна, это настоящий клад в футболе», — цитирует слова Компани официальный сайт клуба из Мюнхена.

«Бавария» завоевала чемпионский титул Германии, набрав 79 очков после 30 туров.  Команда забила 109 мячей и пропустила 29.