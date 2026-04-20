Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе над «Штутгартом» со счётом 4:2 в 30-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы досрочно завоевали чемпионский титул.

«Это был фантастический сезон для нас, и мы завершили чемпионат именно так, забив столько голов. Всё это благодаря настрою команды: игроки с первой до последней игры продолжали упорно бороться.

В других турнирах нам ещё многое предстоит сделать, но вся проделанная тяжёлая работа и дни, проведённые вместе, стоят того, чтобы снова стать чемпионами», — цитирует форварда ESPN.