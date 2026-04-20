Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин подтвердил интерес к одному из лидеров клуба Никите Иосифову со стороны российских и европейских клубов.

«К Никите большой интерес отовсюду — человек забивает в еврокубках, а вчера стал чемпионом Словении, у него есть выделяющиеся качества. Иосифовым интересуются, в том числе в России.

Если будет хорошее предложение, мы его рассмотрим. Из Европы уже были предложения, но они не устроили ни нас, ни его — Никита хочет играть в более статусных чемпионатах и клубах. Из России конкретных предложений не было, но я думаю, что будут, судя по тому, какой большой интерес к Иосифову оттуда. Но у него есть и опция остаться в "Целе" — пусть ещё с нами поиграет в Лиге чемпионов», — сказал Голубин «Чемпионату».

25‑летний воспитанник «Локомотива» и бывший игрок молодёжной сборной стал чемпионом Словении в составе «Целе». За эту команду он выступает с лета 2024 года, сыграв в этом сезоне 48 матчей, забив 10 голов и сделав 13 ассистов.