Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался по поводу досрочного чемпионства команды в текущем сезоне.

«Стать чемпионами Германии непросто. Но суметь остаться чемпионами — это залог успеха "Баварии". За игрой этой команды просто приятно наблюдать. Они не стоят на месте. Огромная заслуга игроков, тренерского штаба Венсана Компани, всего совета директоров и спортивного руководства. Титул всегда является главной целью. Теперь мы переходим к дополнительным задачам — Лиге чемпионов и Кубку Германии. Как президент я рад и тому, что наша женская команда сможет завоевать свой четвёртый титул подряд в среду, а затем примет "Барселону" на "Альянц-Арене" в полуфинале Лиги чемпионов в субботу. Наши болельщики могут гордиться тем, как наш клуб выступает сезон за сезоном», — приводит слова Хайнера клубная пресс-служба.

«Бавария» завоевала чемпионский титул Германии, набрав 79 очков после 30 туров. Команда забила 109 мячей и пропустила 29.

Этот чемпионский титул стал 35-м для команды из Мюнхена.